Lorenzo Amoruso non chiude le porte a Manila Nazzaro: ‘Bisogna capire se lei ha ancora voglia’

A lungo è rimasto in silenzio sulla fine della relazione con Manila Nazzaro. Lorenzo Amoruso ha rotto gli indugi via social ed ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram dopo l’intervista rilasciata dall’ex a Verissimo.

Lorenzo Amoruso su Stories: ‘Preferisco concentrarmi sul presente dopo le scelte ormai fatte da Manila’

Nelle risposte il 51enne ha fatto chiaramente intendere che non è stato lui a troncare la relazione con la show girl, Miss Italia 1999. “Cosa ne penso dell’intervista rilasciata a Verissimo? Non penso perché credo che il passato sia il passato e non si può cambiare. Preferisco concentrarmi sul presente dopo le scelte ormai fatte da Manila”. L’ex calciatore dei Glasgow Rangers ha aggiunto che non ha intenzione di replicare all’ex gieffina. “Sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”.

Affermazioni che convergono con quelle di Manila Nazzaro che non aveva parlato di una rottura provocata da un tradimento. Nel rispondere agli utenti Lorenzo Amoruso ha fatto capire di non aver chiuso la porta a Manila Nazzaro ma che, al momento, non sembra intenzionata a riannodare i fili della relazione. “C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. In sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia” – ha precisato il barese che ha aggiunto di averla rivista nei giorni scorsi perché gli ha dato le chiavi di casa.

L’ex calciatore sulla rottura: ‘Discussioni che succedono in tantissime famiglie’

“Negli ultimi due mesi ci siamo sentiti praticamente soltanto per telefono. Lei ha ovviamente deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno”. Amoruso sembra aver lanciato dei messaggi all’ex ma bisognerà comprendere se per Manila Nazzaro la love story è un capitolo chiuso.