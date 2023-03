Manila Nazzaro sulla fine della relazione con Lorenzo Amoruso: ‘Eravamo degli estranei in casa’

Sembravano pronti per far suonare la marcia nuziale. La relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è finita dopo che la coppia aveva superato la prova Temptation Island ed altre tumultuose tempeste.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, da Temptation Island al sogno infranto delle nozze

L’ex calciatore aveva difeso a spada tratta la show girl dopo l’esperienza al GF Vip fino ad un post in cui aveva scritto un tweet in cui sosteneva che non riconosceva più la partner e che forse si era sbagliato. “Prendo il tempo per riflettere”. Nel corso della puntata del 19 marzo di Verissimo la Miss Italia 1999 ha parlato per la prima volta della rottura con con Lorenzo Amoruso. “Sono stati sei anni importantissimi, forti che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di una famiglia unita. Vorrei solo ricordare queste cose… Vorrei che i ricordi belli non fossero sbiaditi da fatti recenti un po’ meno piacevoli”.

L’ex gieffina a Verissimo: ‘Non avvertivo più stima, orgoglio e dolcezza da parte sua’

Manila Nazzaro ha spiegato che negli ultimi mesi la relazione è stata logorata da una serie di discussioni. “Si partiva da cose normali che si trasformavano in discorsi che potevano anche ferire. Non mi sono più trovata allineata con Lorenzo, non c’era più una progettualità comune.

Si partiva da una passeggiata per arrivare al grande progetto che era il mio desiderio che non è mai stato raccolto: il matrimonio. Probabilmente non era nelle sue corde o non era la donna che sognava di sposare. Non avvertivo più la stima e l’orgoglio da parte sua… Non avvertivo più la cura e la dolcezza che percepivo all’inizio”. La show girl ha spiegato di essere stata lei a fare un passo avanti quando ha compreso che le cose non andavano bene. “Per essere felici bisogna avere coraggio. La felicità costa tanto, anche lacrime… Sono stata male perché ho capito che tutto quello che avevo sognato con Lorenzo non si sarebbe avverato ad un certo punto eravamo degli estranei in casa”.

Manila Nazzaro sulle fina della relazione con Lorenzo Amoruso: ‘Forse non ero la donna che sognava di sposare’

Manila Nazzaro ha chiarito che l’ex compagno non le ha mancato di rispetto ma è il che il rapporto che si è andato esaurendo. “Anche quel tweet durante il GF Vip era un segnale di mancanza di fiducia nei miei confronti. Questo è anche un modo ingiusto per comunicare il suo disappunto nei miei confronti” – ha aggiunto precisando che negli ultimi tempi c’erano anche atteggiamenti irruenti forse dovuti al nervosismo di una situazione che si era fatta pesante. L’ex gieffina ha spiegato che Lorenzo Amoruso ha provato a riconquistarlo.

“Non è il momento, sarebbe ingiusto. Ora ho bisogno di riprendere in mano la mia vita. L’amore è vibrare insieme. Quando qualcosa si rompe è difficile che si ricongiunga e torni come prima” – ha chiosato durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin nella puntata del 19 marzo di Verissimo.