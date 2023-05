Manila Nazzaro avrebbe voltato pagina con Stefano Oradei: il rumors dopo lo sfogo di Amoruso

Prima lo sfogo di Lorenzo Amoruso durante una diretta social e poi i rumors sul flirt con il ballerino Stefano Oradei. L’ex calciatore ha raccontato di essere amareggiato per come è stato trattato negli ultimi mesi e si è scagliato contro Manila Nazzaro insinuando di un possibile tradimento della show girl.

In diretta Instagram Lorenzo Amoruso aveva parlato di un possibile tradimento di Manila Nazzaro

“La signora Nazzaro pochi giorni dopo che avevamo rotto e, probabilmente anche prima, si frequentava già con un’altra persona” – ha affermato il 51enne barese. Un’affermazione che andava a smentire quanto raccontato dall’ex gieffina che nelle interviste rilasciate. “Nessun tradimento alla base della rottura”.

Secondo Today Manila Nazzaro starebbe frequentando Stefano Oradei, ballerina di Ballando con le stelle. Sarebbero stati avvistati insieme affiatatissimi al compleanno di Valeria Marini. Chi ha partecipato all’evento ha riferito di aver visto tanta complicità con i due che avrebbero faticato a trattenersi in pubblico.

La grande complicità tra la show girl e Stefano Oradei al compleanno di Valeria Marini

Stefano Oradei e Manila Nazzaro avrebbe prestato massima attenzione per evitare di seminare indizi ma il feeling era evidente. La show girl non ha commentato i rumors.

A questo punto non è da escludere che Lorenzo Amoruso nella diretta con Biagio D’Anelli non si riferisse al ballerino di Ballando con le stelle. “Mi ha trattato con cattiveria, tenendomi lontano per tre mesi e asserendo che ero malato e mi dovevo far curare solo perché trascorrevo del tempo alla play station”.