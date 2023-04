Belen, festa di compleanno bis a canestro per Santiago: De Martino assente, interviene Veronica Cozzani

Una festa a tema basket per festeggiare il compleanno con gli amici. La seconda per Santiago dopo quella del week end pasquale a Napoli per i dieci anni del figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Festa a tema basket per il party di compleanno di Santiago con gli amici

Completini da basket e quanto necessario per divertirsi con la palla a spicchi con gli animatori per il party organizzato a Milano domenica 23 aprile. Santiago è appassionato di pallacanestro ed anche i dolcetti richiamano lo sport preferito dal ragazzino che ha giocato e ballato con gli amici prima di spegnere le candeline con al fianco la sorellina Luna Marie. Cecilia Rodriguez ha immortalato diversi momenti dell’evento e non è passata inosservata l’assenza di Stefano De Martino dalla foto di famiglia con la torta. All’evento era presente nonno Gustavo, zio Jeremias e Ignazio Moser.

Polemiche che sono state smorzate sul nascere da Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, che ha spiegato che l’ex ballerino non era presente perché impegnato nel tour dello spettacolo teatrale Meglio Stasera! Quasi one man show e per tale motivo la prima festa era stata organizzata a Napoli.

La mamma di Belen Rodriguez fa chiarezza sull’assenza di Stefano De Martino: ‘É in tour teatrale’

Tra l’altro la show girl argentina aveva smentito nel corso della puntata de Le Iene del 18 aprile i rumors di una crisi con Stefano De Martino che da martedì 25 aprile tornerà in onda su Rai 2 con Bar Stella in seconda serata.