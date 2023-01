Luisa Ranieri a Domenica In sulla love story con Luca Zingaretti: ‘Mi sembra un miracolo’

É tornata protagonista in prima serata su Rai 1 con la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda da domenica 8 gennaio. Poche ore prima della messa in onda della prima puntata Luisa Ranieri ha parlato a Domenica In dell’esperienza bis nella serie tv diretta da Luca Miniero e soprattutto della famiglia e della relazione con Luca Zingaretti.

Luisa Ranieri su Rai 1 con la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco

I due attori si sono sposati nel 2012 e dalla loro relazione sono nati Emma, 12 anni, e Bianca, 9 anni. “Le mie figlie sono il film più bello, per me e per mio marito la priorità sono le bambine” – ha riferito la 49enne napoletana che ha spiegato che cerca di essere una madre presente ed accogliente. “Se un film si può spostare e le date coincidono, non è che si devono fare tutti i film” – ha aggiunto precisando anche il partner è sulla sua stessa lunghezza d’onda.

“Luca Zingaretti è un bravissimo papà. Super presente e coccolone, ci vizia… Siamo viziatissime” – ha ammesso Luisa Ranieri spiegando che da ragazzina non era viziatissima e con l’attore non solo ha trovato l’amore e l’amante. “Mi vizia come se fosse un papà” – ha affermato Luisa Ranieri durante la ‘chiacchierata’ con Mara Venier. “Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante”.

L’attrice parla del rapporto con Luca Zingaretti a Domenica In: ‘Si lasciano tutti, stiamo ancora insieme’

Il colpo di fulmine con Luca Zingaretti sul set di Cefalonia. “Un incontro magico. L’ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all’epoca e… invece è nata una storia importante. Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura”.