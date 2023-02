Luisa Ranieri incanta a Sanremo 2023: spacco vertiginoso prima di infiammare i fan di Lolita Lobosco (VIDEO)

La seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv dei record di Rai 1, si chiuderà domenica 12 febbraio ma di certo non sarà l’ultima puntata. “É stata una bellissima avventura. Le cose belle prima o poi finiscono, ma tornerà più avanti” – ha detto Luisa Ranieri, ospite della serata finale di Sanremo 2023, confermando nei fatti che ci sarà una terza stagione.

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco si farà? L’indizio di Luisa Ranieri a Sanremo

L’attrice ha incantato il pubblico dell’Ariston ed ha incassato consensi a go go sui social per l’abito scelto per presentarsi sul palco del Festival della canzone italiana per lanciare l’ultima puntata della fiction Rai. Elegante e sensale al tempo stesso con lo spaccio vertiginoso che non è passato inosservato. L’artista napoletana, 49 anni, è sta promossa a pieni voti. Applausi a scena aperta per la moglie di Luca Zingaretti che ha colto l’occasione per conoscere Gianni Morandi.

Per me Sanremo lo ha vinto

Luisa Ranieri ♥️ pic.twitter.com/VDWKpdNQMt — StefaniaL❤️ve_Official (@Stefanialove_of) February 12, 2023

Luisa Ranieri indossa un sensuale abito Versace e incanta il pubblico di Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo Luisa Ranieri, come riferito da Elle, vestito Versace nero con stringhe e cut-out in vita con scollatura e spacco vertiginoso che l’hanno reso sensuale quanto basta. Abito al quale ha abbinato orecchini come punto luce e anelli in oro bianco griffati gioielli Crivelli. Lolita Lobosco… è riuscita a sbancare anche al Festival dei record in attesa della puntata finale di questa stagione.