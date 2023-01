Gianluca Vialli, l’emozionante omaggio del Chelsea

Da Genova a Torino fino a Londra un solo grido “Gianluca Vialli, Gianluca Vialli“. Stamford Bridge è stata l’ultima casa calcistica dell’attaccante cremonese che ha vestito la maglia del Chelsea dal 1996 al 1999 ricoprendo l’incarico di allenatore giocatore e realizzando 40 gol in 88 presenze.

I calciatori del Chelsea in campo all’Eitihad Stadium con la maglia numero 9 di Vialli

É bastato poco a StradiVialli, come fu soprannominato da Gianni Brera, a conquistare il mondo Blues ed a lui di restare folgorato dalla magia della capitale inglese dove ha anche trovato l’amore. A pochi giorni dalla scomparsa il Chelsea ha ricordato l’azzurro scendendo sul rettangolo di gioco dell’Etihad Stadium con i calciatori che sono scesi in campo con la maglia numero 9 tra gli applausi dei tifosi.

Tribute to Gianluca Vialli! 💙

Striscioni e cori per ricordare l’attaccante

Commozione ed emozione durante il momento di silenzio in occasione della sfida con Manchester City, valida per il terzo turno di FA Cup (4 a 0 per la squadra di Guardiola), con una sorridente immagine di Gianluca Vialli a far da sfondo. I tifosi sugli spalti hanno alzato striscioni e cantato il nome dell’ex calciatore di Cremonese, Samp e Juventus morto il 6 gennaio dopo aver lottato contro un cancro al pancreas.