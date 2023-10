Mara Venier furiosa: ‘Tentativo di truffa con la mia immagine’

“Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni“. La denuncia è di Mara Venier che usa anche parole per chi l’ha tirata in ballo in una pubblicità di moneta virtuale.

Utilizzata l’intelligenza artificiale per creare l’immagine di Mara Venier per una pubblicità di criptovalute

“La fotografia delle mie sembianze fisionomiche, resa dinamica con la tecnologia della intelligenza artificiale, unita a quella di Elon Musk citando le criptovalute che farebbero diventare “finanziariamente indipendenti nel più breve tempo possibile” ed invita ad attendere una chiamata “e seguire le istruzioni”.

Sotto il post, a sostenere il progetto, la foto ‘animata’ di Mara Venier, fatta parlare attraverso l’Intelligenza Artificiale. “Il video viene pubblicato attraverso una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un ipotetico consulente finanziario che appare fotografato e citato con nome e cognome. Da un primo accertamento la impresa che ha assunto l’iniziativa non risulta reperibile, così come del tutto falso è il nome del consulente”.

La conduttrice di Domenica In: ‘Ho già ricevuto numerose segnalazioni dai miei fan meravigliati dal mio coinvolgimento’

La conduttrice di Domenica In spiega che il post sta scatenando già un putiferio tra i suoi fan. “Ho già ricevuto numerose telefonate dai miei fan, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in una iniziativa palesemente ingannevole. Ho dato mandato al mio legale Avvocato Giorgio Assumma di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’ illecito, ed ottenere il risarcimento dei danni”. Contattato dall’Adnkronos l’avvocato Assumma ha confermato che ha attivato gli strumenti giudiziari ed amministrativi più rapidi e che attivato in via informale la polizia.