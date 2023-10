Grande Fratello, Garibaldi consola Beatrice dopo l’attacco dei coinquilini: il gesto che infiamma i fan

Gran parte della casa del Grande Fratello ha preso posizione contro di lei. Nelle scorse ore Beatrice Luzzi è stato oggetto di un pesante attacco da parte dei coinquilini.

Gran parte degli inquilini della casa del Grande Fratello si scagliano contro Beatrice Luzzi

Una presa di posizione che ha turbato l’attrice che si è isolata in giardino dopo l’accaduto dove è stata raggiunta da Giuseppe Garibaldi, uno dei pochi compagni di avventura con il quale sembra essersi creato un buon feeling. Tra l’altro nei giorni scorsi aveva fatto una serie di complimenti al calabrese lasciando trasparire un certo interesse nei suoi confronti facendo capire che tra loro ci poteva essere del tenero. Poi Beatrice ha chiarito che si trattava di uno scherzo.

Di certo nel momento di difficoltà Garibaldi è stato l’unico ad avvicinarsi all’artista per confortarla sottolineando che va oltre quello che penseranno gli altri. “Vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene” – ha detto il trentenne evidenziando che devono fare esempi pratici su quello che non va bene. “Così tu gli dirai cos’è che non ti fa stare bene” – ha aggiunto il collaboratore scolastico. “Probabilmente vengono contro di te perché sei la più forte ed hanno paura. Vedrai che i tuoi figli saranno orgogliosi di te”.

Giuseppe Garibaldi consola l’attrice, consigli mano nella mano: ‘Il fatto che tu mi sia vicino significa molto per me’

Beatrice Luzzi ha apprezzato il gesto del calabrese. “Non dirgli nulla, sei stato così carino ed il fatto che tu mi sia vicino significa molto per me. Non posso essere il punching ball di tutti. Se me ne vado su chi si accaniscono? Loro mi tengono all’angolo e mi tengono in questa posizione di cattiva ma la cattiveria è in chi pensa certe cose e mi ha attacca in modo brusco”.

Ad un certo punto i due inquilini del Grande Fratello si sono presi mano nella mano e si sono scambiati tenerezze e consigli con la regia che ha indugiato a lungo su di loro con i fan del reality che hanno già iniziato a fantasticare su una possibile prima coppia nella casa più spiata dagli italiani.