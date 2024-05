Isola dei Famosi, lascia anche Joe Bastianich: ‘É molto pesante per me’

“Quando faccio delle cose è per arrivare fino in fondo nella vita”. Joe Bastianich ha annunciato con amarezza la fine dell’avventura da L’Isola dei Famosi durante la puntata del 13 maggio.

Joe Bastianich abbandona L’Isola dei Famosi per problemi di salute: ‘Volevo arrivare fino in fondo’

“Quando la dottoressa mi ha detto che non potevo continuare è stato molto pesante per me a livello personale perché volevo arrivare al dunque di questa cosa” – ha raccontato l’ex giudice di Masterchef, già vincitore di Pechino Express.

“In questa avventura avete visto la parte più debole di me. Un aspetto che non si era mai visto. Questa situazione di salute e non arrivare alla fine mi rende molto triste” – ha aggiunto Joe Bastianich, visibilmente dimagrito. “Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale ma è la capacità e la grinta di continuare che conta di più e voi ce l’avete tutti”.

L’imprenditore americano era tra i favoriti alla vittoria del reality

Un colpo di scena in quanto l’imprenditore americano era uno dei favoriti della vigilia de L’Isola dei Famosi. Un nuovo ritiro per un’edizione particolarmente complicata sotto quest’aspetto. Durante la puntata è finita l’avventura di Rosanna Lodi che è stata eliminata al televoto con Artur Dainese che l’ha spuntata di un soffio dopo il salvataggio di Samuel Peron (il proferito del pubblico).