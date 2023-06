Mara Venier, nuovo grave lutto: ‘Una settimana fa era venuto a casa mia’

A poche settimane dalla scomparsa di Pier Francesco Forleo, marito della figlia (Elisabetta Ferracini), Mara Venier è stata colpita da un altro grave lutto.

Morto Gian Piero Raveggi, storico capo struttura del Festivale di Sanremo, Mara Venier: ‘Perso un caro amico’

“Sono sotto choc. Ho perso un amico di una vita, una persona meravigliosa. Era venuto a casa mia una settimana fa. Mi aveva chiamato dicendomi sono a Roma, ho voglia di vederti e ho voglia di rivedere e salutare le persone a cui voglio bene”. È la testimonianza a LaPresse di Mara Venier che ricorda Gian Piero Raveggi, storico capo struttura del Festival di Sanremo scomparso nella notte a Roma a seguito di un malore.

“Ci siamo raccontate tante cose belle ma anche tante amarezze che la vita ci ha riservato, gli ho detto di quanto sono ancora addolorata per la recente perdita di mio genero. E ora ho perso anche lui, un mio carissimo amico”, è il racconto da brividi della conduttrice di Domenica In.

Gigi D’Alessio: ‘Il primo a credere in me’, il ricordo di Carlo Conti e Amadeus

Anche Amadeus gli ha reso omaggio sul suo profilo Instagram con un post corredato con una bella foto di Raveggi: “Purtroppo da oggi il nostro grande amico Gian Piero non c’è più. Un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia”.

Lo stesso ha fatto Carlo Conti: ”amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi”. Commosso anche il ricordo di Gigi D’Alessio: “è stato il primo a credere in me portando Rai 1 al mio primo concerto a piazza del plebiscito nel 2000. Un uomo meraviglioso e gentile, un professionista di livello ma soprattutto un Signore. Mi mancherai Giampy”.