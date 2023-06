Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? su Tv8 dal 27 giugno, doppia conferma nel cast

Da martedì 27 giugno torna in prima serata (dalle 21:30) su Tv8 “Chi vuole sposare mia mamma o mio papa?”. Il dating show che crede nelle seconde possibilità in amore, condotto da Caterina Balivo e prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, andrà in onda per tre settimane.

Corrado Oddi e la conduttrice Caterina Balivo

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Il dating show in onda su Tv8 per tre settimane dalle 21:30

Le nuove puntate saranno dedicate a mamme o papà single (dai 40 ai 60 anni, provenienti da ogni parte d’Italia) che, alla ricerca di un nuovo amore, incontreranno un gruppo di pretendenti, pronti o pronte e a farsi conoscere nel rispetto di alcune regole precise e inderogabili.

Passo dopo passo le mamme e papà decideranno chi eliminare e con chi continuare un percorso di conoscenza fino ad arrivare alla scelta definitiva della “persona giusta” o presunta tale. Il tutto sempre sotto l’occhio vigile dei figli, che, talvolta, potranno anche escludere i candidati o le candidate che reputeranno essere meno adatti per la loro mamma o il loro papà.

Al timone della trasmissione Caterina Balivo. Al suo fianco l’immancabile maggiordomo, ruolo affidato all’attore e regista Corrado Oddi. Il maggiordomo Corrado, tramite missive e telefonate, comunicherà le indicazioni fornite dalla padrona di casa agli ospiti della villa. Si prenderà cura di questi ultimi servendoli a tavola, interloquendo con loro, cercando di farli sentire “un po’ speciali” e a casa loro in ogni occasione.

Alla conduzione confermata Caterina Balivo, Corrado Oddi sarà nuovamente il maggiordomo

Distinto, elegante, forse un po’ d’altri tempi…ma all’occorrenza anche spietato! Come quando avrà l’“ingrato compito”, tramite un gioco di consegna o non consegna di una cravatta rossa, di far sapere ai pretendenti se saranno stati ammessi oppure no alla fase successiva del percorso di corteggiamento.

“Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”, prodotto da Blu Yazmine, é stato scritto da Tiziana Martinengo, Cristiano Rinaldi Cristina Limon, Veronica Pennacchio Federico Albanese, Chiara Iacobelli, Manlio Mariella. Regia di Adriano Galli.