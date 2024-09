Maria Rosaria Boccia, salta l’intervista a É sempre Cartabianca: cosa è successo, la precisazione sul compenso

“Devo dire ufficialmente che mi dispiace tantissimo, ma Maria Rosaria Boccia non sarà con noi e non farà l’intervista”- così Bianca Berlinguer nel corso della puntata del 10 settembre di È sempre Cartabianca su Rete 4.

“Quando è arrivata qui oggi pomeriggio ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che, a questo punto, preferiva prendere un’altra settimana di tempo e che si sarebbe impegnata a tornare martedì prossimo” – ha spiegato la conduttrice. “Mi è sembrato che lei fosse venuta qui intenzionata a raccontare la sua verità”, perché “è molto dispiaciuta di essere passata come un’approfittatrice o una ricattatrice, stasera avrebbe voluto chiarire anche con le prove in mano” – ha aggiunto Berlinguer in relazione all’intervista saltata con Maria Rosaria Boccia sul caso Sangiuliano. “Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi”.

Bianca Berlinguer: ‘L’imprenditrice non ha chiesto compensi’, avrebbe chiesto di non rispondere a domande su alcuni temi

Secondo quanto si apprende, l’imprenditrice di Pompei avrebbe fatto presente che non avrebbe risposto su alcuni temi, nonostante gli accordi fossero per un’intervista in diretta a tutto campo, posizione mantenuta ferma dalla trasmissione. Secondo la scaletta prevista, Boccia avrebbe dovuto rispondere alle domande di Berlinguer e poi sarebbe seguito un dibattito con ospiti in studio nel corso del quale l’imprenditrice avrebbe potuto prendere la parola dall’esterno nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario.