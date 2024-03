Josh Rossetti chiede scusa ma conferma di aver perso le staffe per il comportamento di Massimiliano Varrese nei confronti della fidanzata, Monia La Ferrera al termine della finalissima del Grande Fratello del 25 marzo. Durissima Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, che a 361 lounge si è scagliato contro l’attore.

Josh Rossetti chiede scusa ma accusa Varrese: ‘Ha iniziato ad applaudire e a fare sorrisini’

Josh ha raccontato sui social che lui e l’ex gieffina erano tranquilli sul van quando Varrese si sarebbe avvicinato per istigarli. “Ha iniziato ad applaudire e a fare i suoi sorrisini. Io chiesto di scendere e di parlare da uomo a uomo ma non ha voluto ed ha continuato a ridermi in faccia” – ha aggiunto il fratello di Greta ammettendo che la situazione gli sfuggita di mano. “Per fortuna non c’era nessuna bambina, non l’avrei mai fatto. Mi scuso per la mia reazione”.

Marcella Bonifacio: ‘Forse pensava di trovare un omignolo, il papà di Heidi avrebbe fatto peggio’

Sulla questione è intervenuta Marcella Bonifacio nel corso della trasmissione 361 lounge. “Lui che è adulto dovrebbe essere d’esempio e dire che ha sbagliato a istigare mio figlio. Per quale motivo poi batti le mani e istighi… Forse pensava di trovare un omignolo ed invece si è trovato di fronte ad una persona che gli ha tenuto testa”.

Poi su Stories ha rincarato la dose. “Caro Massimiliano, il papà di Heidi avrebbe fatto peggio. Sei l’istigatore. Ti invito a fare le scuse pubblicamente a mio figlio e ti dico anche che ti devi vergognare a istigare un ragazzino di 26 anni che potrebbe essere tuo figlio” – ha aggiunto Marcella Bonifacio. “Massimiliano si deve sciacquare la bocca, sfido chiunque dopo essere stato istigato in quel modo. Forse è più uomo mio figlio che è giovane che lui che è lì a fare le faccine che ha fatto. Ridicolo”.

Appena uscito dallo studio, post finale del #GrandeFratello, Varrese è stato attaccato fisicamente da Joseph Rossetti, fratello di Greta. Oggi a #361lounge ne ho parlato con mamma Marcella convinta che sia Varrese a doversi scusare perché “Mio figlio non è un OMIGNOLO”



💀🤣 pic.twitter.com/q698Y2JgEG — GraceSomehow (@LaSambruna) March 26, 2024

La madre di Monia La Ferrera contro Varrese: ‘Uomo che offende le donne’

Infuriata anche Radhia, la mamma di Monia La Ferrera, che ha accusato Varrese “un uomo che offende le donne. Sì è vero, è stata brava, perché ti ha ripulito la faccia dopo tutto quello che è successo con Heidi. Non è giusto quello che ha detto a mia figlia. Non è andata al Grande Fratello per lui”.