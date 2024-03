La Georgia batte la Grecia ai rigori e stacca per la prima volta il pass per gli Europei. La sfida spareggio per la qualificazione alla rassegna continentale è finita 4-2 per la Georgia dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0.

Georgia qualificata per Euro 2024 ai calci di rigore: Grecia ko, l’infortunio a Kvaratskhelia la nota stonata

A condannare la Grecia all’eliminazione, gli errori dagli 11 metri di Bakasetas e Giakoumakis. Mikautadze aveva sbagliato per i padroni di casa. Il penalty decisivo è stata calciato da Kvekveskiri. Incontenibile la gioia dei tifosi georgiani sugli spalti del Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi per lo storico traguardo.

La Georgia completerà quindi il gruppo F degli Europei che comprende anche Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca. Da valutare l’infortunio di Kvaratskhelia che preoccupa anche il Napoli, impegnato sabato in casa contro l’Atalanta nel match del 30° turno di Serie A. Il georgiano ha lasciato il terreno di gioco durante i supplementari per un problema muscolare.

Officially, Georgia qualifies for Euro 2024.🇬🇪



The joy of the fans



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



pic.twitter.com/BBdPeWQnZj — Saeed ALHujili (@saeed3373) March 26, 2024