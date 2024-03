Grande Fratello, la madre di Greta si scaglia contro la figlia: ‘Mi viene da vomitare’ (VIDEO)

Ha manifestato le sue perplessità su Sergio D’Ottavi prima sui social e poi durante la puntata del 14 marzo del Grande Fratello.

Lo scetticismo di Marcella Bonifacio sulla relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

Marcella Bonifacio ha invitato Greta Rossetti a muoversi con cautela perché teme possa soffrire dopo quanto accaduto con Mirko Brunetti. Anche in quella circostanza la love story era nata in un programma televisivo. Inoltre ha invitato la famiglia a prestare attenzione a quello che fa davanti alle telecamere ricordando le origini siciliane del nonno.

Parole che hanno lasciato il segno con l’ex tentatrice che ha ribadito di voler vivere a pieno la relazione con Sergio anche perché convinta dei suoi sentimenti. Pur comprendendo la preoccupazione della madre, Greta non ha nascosto un certo disappunto.

Nelle ultime ore Marcella Bonifacio ha fatto rumore con un nuovo intervento social. “Vedrete che avrò ragione io ma poi lo dovrete ammettere tutti. Ora me ne vado in vacanza perché quando uscirà Greta non mi troverà qua e sapete perché mi viene da vomitare. Non la voglio neanche vedere” – ha aggiunto la mamma della gieffina.

‘Quando esce Greta non mi troverà, non la voglio più vedere’

“Non sono d’accordo, non ho fatto casino lì perché mi ha fatto pena ed è pur sempre mia figlia ma questa cosa non mi piace e lo dirò all’infinito. Ero in televisione non potevo fare queste scene. Sono la madre stro…, potete dire tutto quello che volete” – ha chiosato la mamma di Greta Rossetti provocando la reazione stizzita dei ‘Sergetti‘, i fan di Greta e Sergio che, tra l’altro, sono entrambi al televoto per l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello che sarà sancita nel corso della puntata del 18 marzo.