Grande Fratello, il fratello di Greta fuori controllo dopo la finale: nel mirino Varrese (VIDEO)

Tensione alle stelle al termine della finalissima del Grande Fratello con Josh Rossetti, fratello di Greta, che ha letteralmente perso le staffe ed ha iniziato a tirare calci e pugni prima verso un muro e poi contro un’auto sulla quale pare ci fosse Massimiliano Varrese.

A scatenare la furia incontrollata del fratello di Greta Rossetti una battuta dell’attore dopo aver scoperto che Monia La Ferrera si era legata sentimentalmente a Josh. Una situazione incandescente con la sicurezza che è dovuta intervenire per riportarlo alla calma. Alcuni dettagli sono stati rivelati da Stefano Miele che in diretta Instagram ha chiesto a Monia cosa fosse accaduto. “Massimiliano ha cominciato ad applaudire. Cosa applaudiva? Me“.

Josh Rosetti is the new Oriana Marzoli #GrandeFratello pic.twitter.com/pJcKHr47ra — JULI (@Xiooxiob) March 26, 2024

‘Ce l’aveva con Massimiliano perché continuava ad applaudire verso Monia dopo aver appreso della relazione con Josh’

Successivamente Stefano Miele ha spiegato che Varrese continuava ad applaudire verso l’ex dopo aver appreso della relazione con Josh Rossetti. “Applaudiva dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti. Quindi dico no alla violenza“ – ha chiosato l’ex gieffino.