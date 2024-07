Mauro Corona, la battuta audace fa sobbalzare Bianca Berlinguer: ‘Ballo solo con lei in orizzontale’

Provocazioni e allusioni nell’ultimo siparietto di stagione tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer con la divertente incursione di Cristiano Malgioglio per il gran finale di É sempre Cartabianca.

Siparietto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer nell’ultima puntata di É sempre Cartabianca

Dopo aver parlato della disfatta della Nazionale a Euro 2024 – “Meno Ferrari e più gol. Questa squadra qui…poveracci. Bisogna puntare sui giovani” – e delle elezioni francesi, il discorso è scivolato su un alpinista deceduto in montagna. “A lei non succede” – afferma la conduttrice con Corona che ha ribattuto che preferirebbe morire “cadere lassù” che finire con il pannolone addosso e la badante. “Però se la badante fosse lei” – precisa subito lo scultore trentino con Bianca Berlinguer che gli suggerisce di affidarsi ad una persona più giovane. “Come faccio a sollevarla se non si alza più”.

Mauro Corona ha poi mostrato di apprezzare l’outfit bianco della giornalista. lo scambio di battute diventa esilarante con l’ingresso di Cristiano Malgioglio sulle note di Fernando. Elogi a go go del paroliere: “Mi aspettavo da Corona che si fosse vestito in stile James Bond. Lui è un bellissimo uomo, l’unica cosa che gli farei è la tinta ai capelli, glieli farei castani. Io lo spoglierei tutto e lo vestirei alla mia maniera. Poi ha una bella faccia da cinema”.

La battuta di Malgioglio sulla sandunga: ‘Penso che ne ha tanta’, Corona alla conduttrice: ‘Me la tira fuori’

Mauro Corona coglie l’occasione per punzecchiare la padrona di casa sottolineando che ha dovuto aspettare un uomo per ricevere dei complimenti. “Glieli fanno le altre donne” – ribatte la conduttrice con Malgioglio che surriscalda ulteriormente l’ambiente con la battuta sulla sandunga. “Penso che Corona ne abbia tanta, si muove bene”.

Lo scrittore ha colto la palla balzo ed ha invitato “Bianchina” a tirargliela “la sandunga”. La stoccata audace arriva quando Mauro Corona riferisce di essere stato invitato più volte a Ballando con le stelle con la conduttrice che parla di tradimento. “Io ballo solo con lei Bianchina, magari in orizzontale” – replica lo scrittore provocando la reazione stizzita di Bianca Berlinguer. “Smetta di dire cose che non deve dire. Ogni volta deve andare a fare riferimento, per fortuna andiamo in pubblicità”.