Mauro Corona ricorda la malattia della figlia e si commuove a Verissimo: ‘Mi ha tolto l’anima’

Non ha trattenuto le lacrime quando ha parlato del periodo difficile vissuto per la malattia della figlia. Mauro Corona e la figlia Marianna sono stati ospiti della puntata del 6 aprile di Verissimo.

Mauro Corona a Verissimo con la figlia Marianna

“Si parla della malattia di una figlia, ma non è solo quella ma ce n’è un’altra con la stessa patologia. Da bambino la vita mi aveva tolto tanto. Ho vissuto la miseria, la fame, l’elemosina con mia nonna a Cellino. Poi la vita ha iniziato a darmi ed alla fine sembra si sia accorta che mi stava dando troppo con la notorietà ed i libri ed ha ripreso a togliermi ma non l’ha fatto nell’economia o nella salute mia. Mi ha tolto l’anima dei miei figli e qui mi è crollato tutto. Sono rimasto scosso”. Silvia Toffanin ha riferito che era a conoscenza solo della malattia di Marianna che aveva raccontato in un libro. La clip e il racconto della battaglia contro il tumore al colon della figlia hanno fatto commuovere Mauro Corona.

Lo scrittore si commuove nel ricordare la malattia della figlia: ‘Ad un certo punto la vita si è accorta che mi stava dando troppo’

“Ho intuito la sua paura, il suo terrore… Il terrore che sei ai ferri corti con la vita e questo mi ha lasciato un segno molto profondo. Di fatti non ho più sogni, vivo con entusiasmo, vado a scalare e fare sci alpinismo ma riparto la mattina da quello che resta. La madre è stata molto più vicina di me, perché gli uomini a volte sono codardi quando il dolore è troppo forte. Uno tende a non voler vedere. Provo a immaginare la sua sofferenza che sicuramente è stata più forte e lunga della mia”.

Marianna ha superato la fase più delicata del tumore scoperto quando aveva 38 anni. Ora a 44 anni può finalmente dire: “Sto bene, devo fare controlli periodici e sono monitorata”.