Luca Caponegro ‘Selen’ a Verissimo: ‘Ho tentato il suicidio, ripresa per una ciocca di capelli’

Negli anni ’90 è stata tra le icone del cinema per adulti. Luce Caponegro sui set a luci rosse si era trasformata in Selen ed aveva girato con i big del settore nel periodo d’oro dei film vietati ai minori. Poi la decisione di tornare Luce senza rinnegare il suo passato.

L’ex attrice per adulti sarà protagonista de L’Isola dei Famosi: ‘Ora mi sento Luce perché ho fatto un percorso di crescita’

“Mai come adesso mi sento Luce perché ho fatto un percorso di crescita su questa terra. Ho avuto una vita molto intensa e tortuosa ma ho anche imparato tanto e acquisito consapevolezza” – ha riferito l’ex attrice hard in un’intervista rilasciata a Verissimo alla vigilia della partenza con L’Isola dei Famosi.

“Quando mi chiedono se sono Selen, rispondo chi è? Quella rompiscatole. Ho imparato anche a conviverci con Selen e da poco ci ho fatto pace. Oggi sono Luce” – ha riferito dopo che aveva già precisato di non aver rinnegato il suo alter ego artistico. “L’ho accolta dentro di me”. Luce Caponegro ha spiegato che è stata sempre molto libera. “Avevo tutto, facevo danza classica, avevo il mio cavallo. Una bella vita agiata, tutto preconfezionato. Studierai, prenderai una laurea e ti sposerai magari con un professionista”. Da quella vita Luce Caponegro è fuggita. Una prima volta a 17 anni con il fidanzatino. “Fui ripresa subito”.

Quel conflitto interiore ha provocato un black out. “Avevo poco più di 18 anni. Ero una ragazzina ed ho tentato il suicidio. Mi sono lanciata sotto un camion e sono stata ripresa per una ciocca di capelli, tirata indietro dal mio fidanzatino e attaccata alla rete di un recinto. Avevo una forza bruta e lui mi teneva stretto ma non sapeva come fare perché ogni qualvolta passava un’auto volevo buttarmi sotto” – ha aggiunto Selen.

Il momento di crisi all’età di 18 anni: ‘Mi sono lanciata sotto un camion e sono stata ripresa per una ciocca dal mio fidanzatino’

“Mi sono trovata ricoverata, ma sono uscita subito il giorno dopo e per due mesi non ho parlato con nessuno. Piano piano ho ritrovato la voglia di vivere e mi ha aiutato molto andare libera per la natura. Mi procacciava il cibo che la terra mi offriva. Nella vita è bello sperimentare… Poi c’è il periodo di Selen che è durato 10 anni scarsi”.

Chiusa la carriera nel mondo del cinema per adulti ha fatto voto di castità. “Ho fatto anche film ‘normali’. Ora il pregiudizio non lo vivo più. Direi che ormai il messaggio del mio cambiamento è passato. É stato comunque un passaggio lungo e doloroso… Quando ho aperto il mio centro benessere c’è stato del pregiudizio”.