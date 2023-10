Michael Caine annuncia il ritiro: ‘Mi darebbero solo parti di uomini 90enni’

Michael Caine ha confermato di essersi ritirato dalle scene. The Great Escaper, in cui ha recitato affianco a Glenda Jackson, che ha completato il film mesi prima della sua morte, sarà quindi il suo ultimo lavoro da attore.

Michael Caine ha annunciato che The Great Escaper sarà il suo ultimo film

“Continuo a dire che andrò in pensione, beh adesso lo sono. Ho recitato in alcuni film in cui ho interpretato il ruolo principale e ho ricevuto recensioni incredibili, cosa farò per battere questo?” – ha dichiarato l’attore 90enne alla Bbc Radio.

In The Great Escaper Caine ha interpretato il ruolo di Bernie Jordan, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che nel 2024 scappò dalla sua casa di cura per partecipare alle celebrazioni dell’anniversario del D-Day in Francia.

“Le uniche parti che potrei ottenere adesso sono di uomini di 90 anni. O forse 85, Non saranno protagonisti, non ci sono uomini di 90 anni protagonisti di un film, ci saranno ragazzi e ragazze giovani e belli. Perciò ho pensato che potevo andarmene con questo film”. – ha scherzato l’attore.

L’attore ha confessato infine di aver rifiutato tre volte il suo ultimo film prima di accettare il ruolo in ‘The Great Escaper’