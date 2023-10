Tale e quale show, Alex Belli piazza una stoccata al vetriolo sul regolamento citando altri due talent

Sul web è stato preso di mira per il trucco (“Somigliava di più a Ivan Cattaneo”) mentre in trasmissione la sua esibizione è stata stroncata dal giudizio al vetriolo di Cristiano Malgioglio. Alex Belli è stato chiamato ad imitare Stash dei The Kolors in occasione della puntata del 13 ottobre di Tale e quale show.

Alex Belli imita Stash dei The Kolors, Cristiano Malgioglio lo stronca: ‘Esibizione agghiacciante’

L’attore si è esibito sulle note del tormentone Italo Disco con una performance che ha incassato le incoraggianti parole di Panariello e Loretta Goggi che hanno apprezzato lo spirito con il quale affronta ogni esibizione. Nessuno sconto dal paroliere. “Esibizione terribile, agghiacciante. Una delle peggiori che abbia mai ascoltato. Io pensavo che portassi colore e invece hai portato il grigio stasera. Più che Ibiza sei stato una pizza” – ha affermato Malgioglio che l’ha relegato all’ultimo posto.

Alex Belli ha ingoiato il boccone amaro ma a distanza di un giorno ha manifestato le sue perplessità con un tweet al vetriolo. “A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef dove se fai il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile. Non è polemica è solo una riflessione”.

Piccola considerazione…

A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef se hai mai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile… un po’ come la… — ALEX BELLI (@AXBproduction) October 14, 2023

Il tweet al veleno: ‘A Ballando un ballerino professionista non può partecipare così come il cuoco non può accedere a Masterchef’

Un chiaro riferimento evidentemente ai cantanti in gara (Gaudiano, Scialpi, Lorenzo Licitra e Jo Squillo) che stanno dominando quest’edizione di Tale e quale show. Nel rispondere a un’utente l’attore ha riferito che il format originale era diverso. “La sfida era vediamo persone note imitare qualcosa di estremamente diverso dalla loro fisionomia e vocalità. Tanto più che il divertimento e l’intrattenimento era basato su quello!! Se dobbiamo fare Sanremo o basarci sui dei virtuosismi Canori… forse lo spirito iniziale del format si è un po’ perso”.