Michelle Hunziker e Belen Rodriguez ricordano Costanzo in tv ma finiscono nel mirino del web

Prima della seconda puntata di Michelle Impossible & Friends, in onda mercoledì 1° marzo, Michelle Hunziker ha ricordato Maurizio Costanzo. “Un varietà leggero dove facciamo di tutto per farvi passare una serata in grande allegria ma permettetemi di ricordare Maurizio Costanzo, un uomo che ha lasciato il segno nella televisione italiana. Un conduttore, un giornalista, un autore di grandi show televisivi. Questa puntata la dedichiamo a lui”.

Nel giorni scorsi la show girl era finita nel web perché non era stata vista ai funerali di Costanzo ma anche per non aver pubblicato un pensiero social nonostante sia molto attiva su Instagram. Critiche che erano state rivolte anche a Belen Rodriguez che ha dedicato al marito di Maria De Filippi l’apertura di puntata de Le Iene del 28 febbraio, con un personale ricordo tra le lacrime.

“Dedichiamo questa puntata a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui tutta l’Italia ha dato l’ultimo saluto. Voglio salutare anche Maria.. scusate ma è commovente. Conservo ancora le diverse tartarughe che mi ha regalato e guardandole mi ricordo di tutti i consigli che mi ha dato. Un abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene”.

Parole che non sono bastate a spegnere le polemiche con diversi utenti che hanno attaccato la show girl argentina per non averla vista ai funerali di Maurizio Costanzo celebratisi nella Chiesa degli Artisti a Roma. Il partner, Stefano De Martino, ha abbracciato Maria De Filippi nei giorni in cui il feretro era esposto nella camera ardente al Campidoglio.