Eros Ramazzotti canta con la figlia Aurora, Michelle Hunziker si commuove (VIDEO)

Momenti di commozione nel corso della puntata d’apertura di Michelle Impossible & Friends del 22 febbraio. Ospite d’eccezione Eros Ramazzotti che dopo un medley dei suoi successi è stato prima raggiunto da Michelle Hunziker che ha raccontato un aneddoto di quando era ragazzina.

Gli aneddoti di Eros Ramazzotti e Hunziker a Michelle impossible & friends

“Te l’ho mai raccontato che sono stata la tua prima fan… Avevo 9 anni, accendo la tv su Mtv e vedo questo ragazzo bellissimo che canta Vita e dico a mia madre questo ragazzo lo sposerò e mamma fa: ‘E io mi sposo Rod Stewart, vai a scuola’ disse”. Poi è toccato al cantautore raccontare un episodio avvenuto a Miami diversi anni fa. “Rimasi una sera in più a Caracas per aspettare una tipa che non venne all’appuntamento, nel frattempo mi era scaduto il visto e mi arrestarono. Un poliziotto mi riconobbe ma non ci fu nulla da fare rimasi 12 ore lì”.

Successivamente è entrata in studio Aurora Ramazzotti che ha scherzato con il papà sulla gravidanza. “Sei stupenda, sono davvero orgoglioso. la stai vivendo davvero bene, sei una roccia ed una forza della natura” – ha detto l’artista con la figlia che ha sottolineato che è la prima volta che sono in tv insieme prima di iniziare una breve intervista.

Aurora Ramazzotti intervista il padre e canta Battisti con lui: Michelle Hunziker si commuove

“Sei stato sempre molto protettivo e non hai mai voluto che entrassi far parte della musica” – ha aggiunto l’influencer che l’ha ringraziato per averle poi dato la possibilità di fare la parte “parlata” di Battito infinito. “So quanto è importante per te ed hai dimostrato che tu hai stima di me e regalo migliore non potevi farmi”. Ramazzotti ha spiegato che era matura per farlo e che può scrivere e cantare.

Inevitabile l’esibizione di coppia sulle note de Il tempo di morire, di Ancora Tu e I giardini di marzo di Lucio Battisti. Michelle Hunziker non ha trattenuto le lacrime con il pubblico che ha accolto la performance con una standing ovation.