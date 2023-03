Diana Biondi trovata morta in una scarpata a Somma Vesuviana: l’ipotesi degli esami non sostenuti

“Permettetemi di dare un abbraccio al papà di Diana ed a tutta la famiglia. Dovevamo fare un collegamento con lui perché era scomparsa. Un abbraccio da parte di tutti noi”. In apertura della puntata del 1° marzo di Chi l’ha visto Federica Sciarelli ha dedicato un pensiero a Diana Biondi, la studentessa 27enne scomparsa a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, e trovata morta in un dirupo in località Santa Maria a Castello il pomeriggio del 1° marzo, poco dopo le 18.

Diana Biondi

Diana Biondi era uscita per recarsi all’Università a Napoli e non era più rientrata: il papà aveva contattato Chi l’ha visto

Della giovane si erano perse le tracce lunedì 27 febbraio quando era uscita per recarsi alla Facoltà di Lettere Moderne della Federico II, a Napoli, in corso Umberto I. Dopo aver tentato più volte di contattarla ed aver trovato il telefono cellulare spento, il padre ha sporto denuncia la sera stessa ai carabinieri che hanno avviato le ricerche.

Le speranze di trovarla in vita si sono spente quando è stato notato un corpo in località Santa Maria a Castello, a Somma Vesuviana. Inizialmente dei giocatori di bocce l’avevano scambiata per un manichino. L’ipotesi più accreditata è che Diana Biondi si sia tolta la vita con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della 27enne. Non è ancora chiaro se la studentessa si sia recata all‘Università a Napoli oppure la tragica evoluzione della sua vita si sia verificata poco dopo essere uscita di casa.

La ventisettenne trovata in un dirupo a Santa Maria a Castello: i genitori pensavano fosse ad un passo dalla laurea

Tra le piste seguite dagli investigatori quella del suicidio legato agli esami universitari sta prendendo corpo con il trascorrere delle ore. Diana aveva sostenuto pochi esami mentre ai genitori risultava che era ad un passo dalla laurea e sembra che stessero anche preparando la festa per la laurea.