Momo, lanciata petizione per aiutare la cantautrice del tormentone Fondanela a Sanremo 2007

Un aiuto per la cantautrice Momo. É stata lanciata su Change.org una petizione per richiedere la concessione della Legge Bacchelli all’artista (nome d’arte di Simona Cipollone), che tutti ricordano per aver portato fuori programma al Festival di Sanremo del 2007 il tormentone Fondanela.

Momo, su Change.org petizione per chiedere la concessione della Legge Bacchelli per la cantautrice

Lanciata nei giorni scorsi l’iniziativa ha già ottenuto oltre 300 firme, tra cui quelli di numerosi artisti e addetti ai lavori come Alfredo Rapetti Mogol, Ginevra Bompiani e Maddalena Crippa. “La cantautrice Momo si trova in uno stato di grave ristrettezza economica in quanto non è più in grado di provvedere al suo sostentamento: fino a qualche mese svolgeva alcuni lavori saltuari, poi dopo aver avuto un grave problema di salute ha perso il lavoro” – ha spiegato l’amico e critico musicale Alessandro Sgritta.

“La crisi e il Covid hanno fatto il resto. Riteniamo che abbia tutti i requisiti necessari per accedere al Fondo Bacchelli e stiamo raccogliendo le firme per costituire un Comitato promotore”. La legge Bacchelli (legge 8 agosto 1985, n. 440) è un fondo a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità e che hanno portato lustro al Paese con meriti in campo scientifico, letterario, artistico, economico, lavorativo, sportivo e nel disimpegno di uffici pubblici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, che possono così usufruire di contributi utili al loro sostentamento.

Il critico musicale Alessandro Sgritta: ‘Non è più in grado di provvedere al suo sostentamento’

La richiesta dell’assegno vitalizio, corredata della documentazione necessaria, è poi sottoposta al vaglio di un’apposita Commissione, che resta in carica quattro anni. Dell’ultima, in carica fino al 2025, fanno parte la scrittrice Dacia Maraini e il produttore cinematografico Roberto Cicutto (entrambi già membri della precedente Commissione).

Abruzzese di nascita (L’Aquila, 2 luglio 1972), poi romana di adozione anche se ora è tornata a vivere a Lanciano, Momo, all’anagrafe Simona Cipollone (il nome d’arte le è stato suggerito in sogno da Totò), è nota al grande pubblico per il successo della sua Fondanela, brano surreale e ironicamente satirico scritto insieme alla pianista Alessandra Celletti, lanciato al Dopofestival di Sanremo 2007 condotto da Piero Chiambretti.

Il tormentone Fondanela lanciato da Momo a Sanremo 2007 con Chiambretti e rilanciata per una delle gag di Avanti un altro

Un’apparizione folgorante, che ha avuto il merito di accendere i riflettori su un’autrice sensibile e ispirata, che ha nella vena ironica irriverente e pungente, in una satira sociale e politica condotta con anima di giullare e spirito di menestrello i punti di forza di una vena espressiva originale. Il brano Fondanela viene proposto spesso anche nel game show Avanti un altro con la gag dei maestri Osho e Buco alias Paolo Bonolis e Luca Laurenti.