Avanti un altro, Paolo Giovanni Mallamaci fa prima la proposta di nozze poi vince 34mila euro

Si è presentato ad Avanti un altro ed ha vinto due volte nella stessa serata a distanza di pochi minuti.

Paolo Giovanni Mallamaci ha spiazzato Paolo Bonolis ad Avanti un altro con la proposta di nozze Domenica Calabrò

Il 38enne Paolo Giovanni Mallamaci ha spiazzato tutti durante la puntata del game show del 26 marzo. Dopo aver raccontato di lavorare come consulente informatico per tre volte a settimana, ha spiegato che la sua vera passione è la musica – “La insegno all’asilo” – ed ha dedicato Roma non fa la stupida stasera alla fidanzata cantante presente tra il pubblico.

Ad un certo punto il comasco si è inginocchiato, ha tirato fuori l’astuccio con l’anello ed ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata, Domenica Calabrò, sotto lo sguardo stupito di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La partner ha detto sì… Ma non è finita qui. Paolo Giovanni Mallamaci è riuscito ad arrivare al gioco finale che ha affrontato con la promessa sposa al suo fianco ed ha fatto subito intuire che poteva arrivare fino in fondo.

Alla cifra di 34mila euro non aveva più possibilità di sbagliare e il 38enne non ha sbagliato un colpo aggiudicandosi il montepremi di Avanti un altro nella serata in cui ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Paolo Giovanni Mallamaci ha poi raccontato l’emozionante avventura sui social nel game show di Paolo Bonolis con una piccola precisazione.

Il 38enne musicista di Como vince 34mila euro al gioco finale

“Voglio precisare che purtroppo un bel pezzo è stato tagliato dove raccontavo il mio 33esimo a Motta San Giovanni, epico per chi era presente, per introdurre Domy dicendo che era di Motta… Però i miei complimenti ad Avanti un altro, perché la proposta era intonsa e i saluti finali ai miei e ai non più “presunti” suoceri son rimasti, siamo ancora emozionatissimi”.