Cambio ora legale 2024, quando si sposteranno le lancette: gli effetti su salute e consumi

Il profumo della primavera, le giornate tiepide e sempre più lunghe con l’imminente spostamento delle lancette. Il cambio ora legale 2024 coinciderà con la Santa Pasqua. Alle 2:00 della notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo i devices passeranno automaticamente un’ora avanti mentre per gli orologi bisognerà intervenire ‘manualmente’.

Cambio ora legale 2024, domenica 31 marzo le lancette saranno spostate un’ora avanti

Un’ora in più di luce con le giornate che saranno sempre più lunghe fino al giorno del solstizio d’estate. L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 27 ottobre quando le lancette saranno riposizionate un’ora indietro. Da tempo è al vaglio della Commissione Europea l’ipotesi dell’abolizione del cambio orario. Al momento, però, è tutto fermo in quanto ci sono posizioni divergenti. In molti spingono per mantenere l’ora legale tutto l’anno.

“Il cambio dell’ora rappresenta una duplice contraddizione. Innanzitutto perché sono noti gli effetti benefici della luce sulla salute e sull’organismo” – spiega il professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta Italo Farnetani. “E poi perché interferire due volte all’anno”, adesso e a fine ottobre quando si ripasserà all’ora solare, “sui ritmi cronobiologici dell’organismo non solo non è una promozione della salute, ma non è nemmeno nell’interesse della collettività. Perché creare un disagio all’organismo, che perdura per alcuni giorni con riflessi sul comportamento e il rendimento”.

Il pediatra Italo Farnetani: ‘L’ora legale andrebbe mantenuta tutto l’anno, con il cambio si crea un disagio all’organismo’

Sul fronte energetico, l’adozione dell’ora legale permanente tutto l’anno produrrebbe nel nostro paese minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh equivalenti, e si considerano solo le attuali tariffe della luce sul mercato tutelato, ad un risparmio in bolletta di circa 180 milioni di euro annui. Lo afferma la Società italiana di medicina ambientale (Sima) che assieme a Consumerismo No Profit ha avviato una raccolta firme per chiedere al governo l’ora legale permanente.

Sima: ‘Con l’ora legale permanente ci sarebbe un risparmio in bolletta di 180 milioni’, i dati della petizione online

Un passaggio quello da ora solare a ora legale e viceversa non indolore, e che ha effetti negativi su salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini, al punto che già 336 mila italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l’ora legale tutto l’anno. Secondo terna dal 2004 al 2022 il nostro Paese ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 miliardi di kWh di elettricità grazie all’ora legale.