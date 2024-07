Morgan non si ferma a Desio e sbotta: ‘Il perseguitato sono io, non si licenzia un innocente’

Il concerto a Desio nel pieno della bufera che l’ha travolto. “Oggi giornata brutta ma noi dobbiamo farla diventare bella” – ha detto Morgan quando è salito sul palco la sera di mercoledì 10 luglio. Poi lo sfogo sul gruppo WhatsApp in cui replica alle accuse dell’ex Angelica Schiatti sostenendo di essere la parte lesa nella vicenda.

Morgan si sfoga su WhatsApp dopo le pesanti accuse di Angelica Schiatti

“Questa è una società che ha perso il senno. La gogna mediatica contro uno, sempre il solito, ma perché non mi lasciate stare? Ma lo capite che il perseguitato sono io o vi è così difficile fare due più due e che siamo di fronte ad una persona che vuole il successo sfruttando la notorietà altrui? E poi perché non lasciate che siano i giudici a giudicare? Perché sostituirvi ai tribunali e addirittura condannare prima che ci sia un processo? Questo è oltre che anticostituzionale infimo civilmente e culturalmente” – ha scritto l’ex frontman dei Bluvertigo.

“Datevi una calmata tutti quanti e ripristinate un comportamento degno di una società evoluta che ha superato queste brutture. Parlano di violenza dei soggetti che praticano la violenza? E vi sembra che possa pretendere di parlare di quali diritti chi non rispetta nessuna regola comportamentale? Non siamo nel far west, ci sono dei diritti che voi state totalmente cancellando, dei diritti inviolabili che voi distruggete per affermare quali diritti? Possono esserci dei diritti in uno Stato che non è di diritto? Non direi. Non si licenzia una persona innocente fino a prova contraria“.

Sulla questione sono intervenuti anche i legali di Marco Castoldi, in arte Morgan, Rossella Gallo e Leonardo Cammarata, in riferimento alle accuse di stalking a suo carico da parte della ex fidanzata Angelica Schiatti, per le quali è in corso un procedimento giudiziario presso il Tribunale di Lecco. “Nessun altro tipo di reato di revenge porn o maltrattamenti è contestato al signor Castoldi, come si è letto ad esempio sulla stampa e sui social, e tantomeno asserite condotte successive al settembre 2021”. – hanno spiegato gli avvocati all’Ansa.

I legali del cantautore: ‘Non è contestato il revenge porn’

“È evidente che, in un momento in cui non è successo nulla da un punto di vista sia fattuale che processuale, l’obiettivo della recente onda mediatica è oggi il Giudice del processo, ‘reo’ di avere fissato una udienza per verificare la possibilità prevista dalla legge di trovare un accordo tra le parti rispetto a reati procedibili a querela di parte”.

I legali Gallo e Cammarata parlano di ricostruzioni dei fatti non rispondenti al vero. “Funzionali unicamente a fornire una immagine totalmente distorta del Castoldi, gravemente offensive della reputazione e immagine personale, artistica e professionale del medesimo, con indebite ripercussioni sulla sua sfera privata oltreché pubblica, lavorativa, delle quali verranno interessate le autorità giudiziarie competenti”.