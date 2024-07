Angelica Schiatti, Morgan cerca l’accordo dopo la denuncia dell’ex: ‘Minacce di revenge, pedinato Calcutta’

Dai messaggi intimidatori all’ingaggio di due persone per scoprire dove viveva con il nuovo fidanzato fino alle minacce di revenge porn. Sono pesanti le accuse della cantante Angelica Schiatti, in arte Angelica, nei confronti di Morgan. I due artisti si erano conosciuti nel 2014 e si sono tornati a frequentare nel 2019 per tre mesi.

Morgan, le pesanti accuse di Angelica Schiatti: aveva chiesto l’attivazione del codice rosso

Una relazione burrascosa che ha portato Angelica Schiatti a chiedere l’attivazione del codice rosso. Il processo è fermo all’udienza preliminare del 10 ottobre 2023 con i legali dell’ex giudice di X Factor che stanno cercando un accordo con l’avvocato della 35enne. Si tornerà in udienza il 13 settembre 2024.

Dagli atti emergono alcune chat inquietanti con Morgan che minaccia di inviare alcuni video intimi dell’ex. Messaggi pesanti, invettive ed un crescente clima di tensione che hanno portato la donna a trasferirsi dal padre. Il cantautore avrebbe contattato anche la madre ed alcune amiche della donna.

Il cantautore avrebbe fatto pedinare anche Calcutta dopo che la 35enne si è fidanzata con lui

Quando Angelica Schiatti si è fidanzata con Calcutta anche lui sarebbe finito nel mirino dell’artista che l’avrebbe fatto pedinare, secondo quanto ricostruito da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto quotidiano, da due ragazzi siciliani. L’artista ha anche preso in affitto una casa vicino all’abitazione dove vive la coppia. Dopo la denuncia del 2020 il processo è stato spostato da Monza a Lecco. Nei confronti di Morgan non è mai scattato il divieto di avvicinamento.

In virtù della collaborazione tra l’ex leader dei Bluvertigo, Calcutta ha deciso di interrompere ogni rapporto con Warner Music Italia. “Hanno deciso di offrire un contratto nonostante fossero a conoscenza dei fatti. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli interpreti del loro roster e tutti i dipendenti non sono più i benvenuti ai mie concerti”. Via social Angelica Schiatti ha ringraziato chi le ha manifestato affetto e solidarietà.

Calcutta interrompe ogni collaborazione con Warner Music Italia

“Spero che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Mi sono sentita molto sola e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa è la condizione di una donna che trova il coraggio di denunciare in Italia, che cerca di difendersi e tutelare la propria dignità e che non dovrebbe essere mai lasciata sola”.