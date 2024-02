Morto Luis Molteni, il cinema piange il Danny De Vito italiano

È morto all’età di 73 anni l’attore Luis Molteni. Simile per caratteristiche fisiche a Danny De Vito, è stato caratterista nel cinema italiano e di teatro.

Luis Molteni è morto a 73 anni, da poco sul grande schermo il suo ultimo film: Romeo è Giulietta

Si ricordano le interpretazioni Arti Mestieri (1988-1991), Sumerycon (ovvero Nutella amara) (1991, con Corrado Guzzanti, Francesca Reggiani e Cinzia Leone ), A piedi nudi nel parco (1993-1994, diretto da Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini), Igloo (1997-1998), Irma la dolce (2002), Scherzi d’amore (2004, con Francesca Reggiani e Rolando Ravello), nonché La guerra dei Roses (2007-2008) diretto da Ugo Chiti. Nella stagione teatrale 2015-2017 ha lavorato allo spettacolo ‘Il principe abusivo’ con Alessandro Siani e Christian De Sica.

Il caratterista era ribattezzato il Danny De Vito italiano: ‘Ricorderemo il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema’

Lo scorso anno era nel cast di Romeo è Giulietta. “Che terribile? Tosti questi primi mesi del 2024 che hanno portato via anche te. Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito “de noantri”, per il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì. Tu, tanto, goditi il ​​viaggio. I tuoi amici e colleghi”, il ricordo del Nuovo Imaie sui social.