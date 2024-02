Pippo Baudo canta con Giorgia ed emoziona a La Tv fa 70, Maria De Filippi: ‘Con l’ipnosi tornai a dormire’

Pippo Baudo, Amadeus e Fiorello, Antonella Clerici e Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Giorgia, Francesco Gabbani e Angelina Mango, vincitrice del 74° Festival di Sanremo. Sono alcuni dei personaggi che sono stati tra gli ospiti di La Tv fa 70. programma condotto da Massimo Giletti con cui la Rai celebra il piccolo schermo come protagonista della storia e del costume del nostro Paese in occasione del 70° compleanno della televisione.

Massimo Giletti ha presentato la serata dedicata ai 70 anni della televisione italiana

In una serata aperta da un brillante monoscopio e da Zum Zum Zum, sigla di Canzonissima 1968 cantata da Silvye Vartan, c’è stato spazio per aneddoti e racconti. Un lungo omaggio è stato riservato a Pippo Baudo collegato dal suo ufficio romano la cui carriera è stata celebrata da collage di video e da ricordi. Tra questi anche quello della presunta bocciatura di Fiorello chiamato per il provino di Fantastico.

“La verità è che non mi bocciò. Pippo mi disse: ‘Non ti posso prendere perché tu in 3’ non ci stai. Dovresti condurre un programma tu'” – rivela il conduttore di “Viva Rai2!. Anche Amadeus omaggia il conduttore: “Senza i suoi consigli non avrei mai potuto fare Sanremo” – ha spiegato ribandendo che non tornerà all’Ariston per la sesta volta consecutiva.

Pippo Baudo torna in tv tra aneddoti ed emozioni, il duetto con Giorgia sulle note di Donna rosa

Pippo Baudo ha poi duettato con Giorgia, vincitrice di Sanremo 1995 condotto da lui, sulle note del suo celebre brano Donna Rosa scritta per Nino Ferrer. Antonella Clerici e Paolo Bonolis ricordano il Sanremo 2005 condotto insieme e parlano di Sergio Zavoli, Gianni Minà, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. In collegamento dallo studio di Amici è intervenuta Maria De Filippi definita da Giletti “regina della televisione italiana”. Il conduttore e giornalista ha ricordato Maurizio Costanzo ed è tornato sull’attentato di via Fauro.

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo e la strage di via Fauro: ‘Mi consigliò l’ipnosi e ripresi a dormire’

“In quel periodo fu Maurizio ad aiutare me. Ogni sera all’orario dell’attentato lo tormentavo con la storia della mafia. Avevo aumentato la sorveglianza e non riuscivo a dormire. Un giorno mi disse perché non ricorri all’ipnosi. Ascoltai il consiglio e da quel momento ho ripreso a dormire” – ha spiegato la conduttrice televisiva che ha aggiunto che non si sente l’erede di Maurizio Costanzo. “La parola erede ha il presupposto della morte e io quella la rinnego e quindi non sono erede”. Subito dopo sono stati ospite di La Tv fa 70 Alberto Angela e Carlo Conti.