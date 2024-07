Noos di Alberto Angela ‘sospeso’ per dribblare Temptation Island, è polemica: ‘Cultura prioritaria’

Noos in fuga da Temptation Island per questioni legate agli ascolti. La decisione della Rai di sospendere il programma di Alberto Angela ha scatenato un vespaio di polemiche.

Davide Di Pietro: ‘Il servizio pubblico non può e non deve comportarsi come la tv commerciale’

“Il servizio pubblico non può e non deve comportarsi come la tv commerciale, la cultura deve essere sempre un obiettivo prioritario. La Rai ha una responsabilità enorme sulla formazione culturale del paese alla quale non può mai derogare, come talvolta accade ai competitor” – ha sottolineato il consigliere di amministrazione Davide Di Pietro, confermato in cda con il voto dei dipendenti dell’azienda.

La Rai è intervenuta sulla questione con un comunicato. “La decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela Noos al 22 agosto è stata presa da Rai – in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantastica ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela” – viene evidenziato.

La Rai: ‘Ricostruzioni fantasiose, Noos di Alberto Angela tornerà il 22 agosto’

“Angela continuare a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti ea 360 gradi E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela – in tutti i campi del sapere – continua” – la chiosa finale di Viale Mazzini.