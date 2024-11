Orietta Berti svela un aneddoto clamoroso sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni: ‘Non era Omar’

“Il neonato che era con me non era il mio Omar”. Orietta Berti ha raccontato un retroscena su una delle copertine realizzate per Tv Sorrisi e Canzoni durante la puntata del 3 novembre di Verissimo.

Orietta Berti a Verissimo: ‘Mio figlio trasferito in altro ospedale perché è nato con il cordone ombelicale attorno al collo’

L’artista era ospite in studio con i due figli e, facendo riferimento al parto di Omar, ha spiegato che è venuto alla luce dopo una tournée in Australia. “La copertina di Tv Sorrisi e canzoni con la foto insieme a Omar non era” – ha riferito l’artista che ha poi spiegato perché ha posato con un neonato che non era sua figlio. “Quando è nato è dovuto andare immediatamente all’ospedale di Parma perché aveva il cordone ombelicale attorno al collo ed era diventato tutto viola. Dovevo fare le foto perché il fotografo erano otto giorni che aspettava”. Da qui la decisione di Orietta Berti di realizzare lo scatto con un altro neonato.

‘La foto pubblicata su Tv Sorrisi e canzoni è con un bambino che mi hanno prestato’

“C’era un bambino nella stanza accanto e così me l’hanno dato, me lo hanno prestato. Quando mi sono risvegliata mio figlio già non c’era più, l’avevano portato in un altro ospedale. Per fortunata è andato tutto bene“ – ha chiosato l’artista sottolineando che Omar è stato sempre ‘più monello’ di Otis. Stuzzicato da Silvia Toffanin sull’argomento, Omar ha detto di essere venuto a conoscenza dell’aneddoto legato alla copertina di Tv e Sorrisi e Canzoni dopo diversi anni.