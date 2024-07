Ornella Muti furiosa dopo le parole di Vittorio Cecchi Gori: ‘Quasi una violenza psicologica’

Minaccia azioni legali Ornella Muti dopo le esternazioni che Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato al Lucca Summer Festival. L’ex produttore cinematografico ha riferito di essere stato innamorato dell’attrice e di aver avuto una storiella finita male. Non solo, durante l’intervista con Eleonora Daniele e Alessandro Ferruccidi, ha parlato di presunti problemi dell’artista. “Poverina”.

Ornella Muti smentisce Vittorio Cecchi Gori: ‘Mai avuto una storiella con lui, se non mi chiede scusa darò mandato al legale’

Pronta la replica di Ornella Muti che all’Adnkronos ha spiegato di non aver mai avuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori. “Penso sia più dignitoso restare a casa che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiede scusa darò mandato al mio legale affinché la mia onorabilità di donna sua tutelata in tutte le sedi” – ha precisato l’attrice che vive nelle campagne piemontesi con la figlia Naike nel sottolineare che ama la sua privacy. “Mi sono sempre fatta i fatti miei e non comprendo perché certi uomini vadano in giro a rilasciare certe dichiarazioni”.

Ornella Muti ha spiegato di aver trovato sgradevoli le affermazione di Vittorio Cecchi Gori sui suoi presunti problemi. “Non so a cosa si riferisca, tutti abbiamo problemi. É stato il mio produttore, abbiamo lavorato insieme ma non comprendo il perché abbia fatto certe dichiarazioni. É anche poco professionale” – ha affermato rimarcando che non è bello leggere certe esternazioni anche per i figli.

‘Problemi? Tutti ne abbiamo, non so a cosa si riferisca’

“Trovo che la sua sia quasi una violenza psicologica. Non è normale che uno si alzi la mattina e legga lui che sostiene di avere avuto una storiella con me. Ma di cosa parla? Pensasse ai suoi problemi. Ne ho mai parlato? Non mi pare, sono sempre stata molto riservata”. Nonostante la rabbia Ornella Muti è pronta a voltare pagina se arriveranno le scuse di Vittorio Cecchi Gori. L’ex produttore farà un passo indietro?