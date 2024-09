Pierpaolo Pretelli: ‘Giulia cercava su Internet come fare figlie femmine’, la foto del figlio creato con la IA

A distanza di 8 anni diventerà padre per la seconda volta. A gennaio Pierpaolo Pretelli potrà prendere tra le braccia il secondo figlio, il primo concepito con Giulia Salemi, partner dell’ex velino conosciuta nella casa del Grande Fratello alla fine del 2020. Ospite di Verissimo, il 34enne lucano ha raccontato alcuni aneddoti sulla fidanzata legati alla gravidanza.

Pierpaolo Pretelli: ‘Giulia mi diceva ci daremo il bacio del vero amore in questo modo per avere una femmina’

Pierpaolo Pretelli ha spiegato che dopo aver avuto Leonardo da Ariadna Romero sognava una femminuccia ed anche Giulia Salemi sperava nel fiocco rosa. “Su Internet cercava come fare figlie femmine. Non vorrei entrare troppo nel dettaglio però sul web ti danno dei consigli come fare l’atto fisico. Lei mi diceva il bacio del vero amore ce lo daremo solo in questo modo perché questo è il modo per fare figlie femmine. Ho eseguito quello che mi chiedeva. Solo una volta ho fatto di mia libera ispirazione ed è venuto maschio”.

Giulia Salemi ha realizzato con l’intelligenza artificiale la prima immagine del figlio che partorirà a gennaio

Non solo Pierpaolo Pretelli ha mostrato la foto del futuro figlio generato dall’intelligenza artificiale (IA). “Il nome? Negli ultimi giorni stiamo andando su Edoardo che suona bene con Leonardo. Lei con l’intelligenza artificiale ha creato praticamente l’immagine di nostro figlio e l’ha messo come blocca schermo. Secondo me somiglia soltanto a lei… L’avrà elaborato con nove foto sue e una mia. Spero sia bello come la mamma”.