Giulia Salemi sarà madre di un maschietto: la crisi, la lettera di 12 pagine a Pierpaolo e la verità sulle nozze

Diventerà madre di un maschietto. Giulia Salemi ha svelato il sesso del primo figlio nel corso della puntata del 7 settembre di Verissimo. “Il parto avverrà a metà gennaio, il segno è Capricorno. Pierpaolo è già papà e lui è più centrato e preparato mentre io sto capendo quanto la mia vita cambierà e mi sto preparando per essere una mamma serie e completa. Voglio essere una mamma presente”.

Giulia Salemi ha rivelato a Verissimo che sarà madre di un maschietto: ‘Partorirò a metà gennaio’

L’ex gieffina ha parlato anche del momento di crisi attraversato con Pierpaolo Pretelli tra novembre e dicembre dello scorso anno. “Abbiamo vissuto un momento di crisi con grande dignità. Senza strumentalizzarla. Nessuno dei due era convinto che l’amore fosse finito ma abbiamo avuto una grande pausa. Non è durata tanto ma sembrava che fosse finita. La coppia perfetta non esiste. Esiste trovare un equilibrio nelle difficoltà. L’amore non era terminato da ambedue le parti ed abbiamo iniziato daccapo con un nuovo corteggiamento. Ci siamo dati un’altra grande chance che ci ha portati poi a diventare genitori”.

Giulia Salemi ha spiegato di aver scritto in una lettera di dodici pagine in cui spiegava al fidanzato cosa non andava. “Per lui è stata traumatico, ma alla fine è stata una cosa funzionale. Da lì è scattata qualcosa anche per lui”. L’influencer si è commossa quando ha parlato di nonna Giuliana che diventerà bisnonna.

‘Con Pierpaolo sembrava finita, gli ho scritto una lettera di 12 pagine in cui spiegavo cosa non andava’

“Lei non sta benissimo. Per me è stata una seconda mamma, mi portava ovunque e mi dava i consigli. Soffre tantissimo perché ha avuto un problema alla vista per via del glaucoma. Nonostante l’operazione e le cure non è riuscita a riprendere la vista e spero con tutti il cuore che possa anche vedere il suo nipotino perché lo desidera molto. Lei dice che senza la vista ha perso tutto”.

Dopo aver svelato il sesso del nascituro, Giulia Salemi ha riferito che ancora non hanno parlato del nome da dare al fratellino di Leonardo (figlio che Pierpaolo ha avuto da Ariadna Romero). “É una tragedia… Vorrei dargli due nomi ma non ne abbiamo pensato neanche uno. Per me sarà un’avventura nuova e tutti mi hanno detto che il maschietto si lega tanto alla mamma”.

La commozione per i problemi di nonna Giuliana, i rumors sulle nozze: ‘In questo momento non ci pensiamo’

La chiosa finale sul matrimonio con Pierpaolo Pretelli. “Devo essere onesta. In questo momento non ci pensiamo, poi ho visto un po’ di colleghi e colleghe e direi che non è il momento più rosea. Poi sono anche molto scaramantica. Poi ho sofferto molto essendo figlia di genitori separati. Non è un matrimonio che lega la coppia, anzi penso il figlio li lega e per sempre. Ora voglio godermi la maternità”.