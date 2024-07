Pino D’Angiò: la scelta della Rai sull’ultima esibizione, la dedica dei Bnkr44 a Battiti Live (VIDEO)

Una scelta in segno di rispetto della moglie, Teresa, e del figlio, Francesco, in un momento di profondo dolore. L’ultima esibizione di Pino D’Angiò non sarà trasmessa su Rai 1 domenica 7 luglio nel corso della puntata del Tim Summer Hits.

Una decisione che la tv di Stato ha comunicato attraverso una nota stampa. “Alla luce della triste notizia della scomparsa di Pino D’Angiò, per rispetto del momento di lutto e in accordo con i Bnkr44, la casa discografica, Rai e la famiglia dell’Artista, si è deciso di non mandare in onda l’esibizione prevista nella puntata di questa sera su Rai1 del TIM Summer Hits. La stessa andrà in onda nelle prossime puntate. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Pino”.

I Bnkr44 stavano registrando una puntata di Battiti Live quando hanno appreso la notizia della scomparsa del cantautore con il quale si erano esibiti nella serata delle cover a Sanremo 2024 proponendo ‘Ma che idea’ una nuova versione della sua celebre hit. Il nuovo brano era arrivato nella top 10 dei più trasmessi dalle radio e aveva ricevuto il disco di platino per gli streaming. la band ha ricordato Pino D’Angiò prima di cantare il brano che ha segnato la svolta della sua carriera artistica.

“Volevamo prenderci un momento per omaggiare, ricordare e soprattutto ringraziare una leggenda, un’icona, un uomo che ha fatto innamorare e ballare tutto il mondo e che ci ha insegnato il valore della vita, dell’umiltà e della spensieratezza. Pino era così, ha sempre sorriso in faccia al diavolo ed è sempre stato un guerriero. Il prossimo brano l’hai scritti tu e noi te lo dedichiamo”. I funerali di Pino D’Angiò saranno celebrati martedì 9 luglio a Pompei.