Morto Pino D’Angiò, l’ultima esibizione ai Tim Summer Hits: la Rai potrebbe cambiare la scaletta

Musica italiana in lutto. É morto a 71 anni il cantautore Pino D’Angiò , che negli anni ’80 conobbe uno straordinario successo con Ma quale idea, considerato uno dei primi brani rap in lingua italiana .

Addio a Pino D’Angio, il cantante aveva 71 anni: il grande successo con Ma quale idea

Il ferale annuncio arriva sui suoi canali social dalla famiglia: “Non esistono parole per spiegare il buio di questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggi Pino ci ha lasciato. Sei stato il regalo più bello che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti.La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente.Tutto. Oltre l’immaginabile. Questo eri, sei e rimarrai”.

Nato a Pompei, D’Angiò – all’anagrafe Giuseppe Chierchia – è stato apprezzato anche all’estero, ha lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale. La sua attività artistica è stata fortemente ostacolata da malattie che, specie negli ultimi anni, ne avevano fortemente minato la salute.

La carriera e le malattie

In varie interviste, dopo il successo dell’esibizione sanremese, lo stesso D’Angiò aveva parlato delle numerose gravi malattie che lo hanno colpito negli anni, tra cui un tumore alla gola che lo ha costretto a sei interventi chirurgici, poi un infarto con arresto cardiaco e infine un altro tumore ai polmoni. Problemi di salute ai quali ha sempre reagito con coraggio, riprendendo l’attività artistica – è stato anche doppiatore, attore e produttore musicale – dopo le pause forzate. La sua caratteristica voce roca diede vita a quello che viene considerato appunto il primo rap italiano, ‘Ma quale idea’, grande hit del 1980 rimasta in vetta alla hit parade spagnola per 14 settimane l’anno successivo.

Nel 1981 fu la volta di ‘Un concerto da strapazzo’, sempre all’insegna dell’ironia e del non sense, in cui immaginava di duettare con i più grandi big della canzone. Una lunga carriera, tantissimi tournée internazionali, riconoscimenti prestigiosi. Nel 2001 è l’unico italiano a ricevere negli USA i Rhythm & Soul Music Awards. Scrive tra l’altra una canzone per Mina, “Ma chi è quello lì”. Nel 2022 il suo ‘Okay Okay’ viene scelto da Amazon per gli spot pubblicitari del Black Friday negli USA e nel mondo.

Pino DAngio fu clamoroso il successo con Ma quale idea

Il ritorno a Sanremo con i Bnkr44, l’ultima esibizione ai Tim Summer Hits

Nonostante ciò ha partecipato all’ultimo Sanremo nella serata dei duetti con i Bnkr44, la cui versione remixata di ‘Ma quale idea’ è stata un successo radiofonico. Tra l’altro era tra gli artisti annunciati per la puntata di domenica 7 luglio dei TIM Summer Hits. Le serate del programma condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu sono registrate e di fatto la performance in Piazza del Popolo è stata l’ultima di Pino D’Angiò. Chissà se la Rai modificherà qualcosa e magari manderà in onda in apertura la performance del cantante di Pompei.