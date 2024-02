Pogba, 4 anni di squalifica per doping: ‘Triste e scioccato, farò ricorso’

“Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto quello che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato tolto”. Paul Pogba reagisce così, su Instagram, alla notizia della squalifica per quattro anni da parte del Tribunale nazionale antidoping, che ha accolto la richiesta della Procura nazionale antidoping, che per il trentenne calciatore della Juventus aveva chiesto la sanzione massima prevista.

Paul Pogba squalificato per 4 anni dal Tribunale nazionale antidoping

Il nazionale francese era stato trovato positivo lo scorso 20 agosto, dopo la partita Udinese-Juventus (0-3) di campionato, in cui il calciatore era rimasto in panchina per tutta la durata del match. Successivamente, le controanalisi – richieste da Pogba – avevano confermato la positività. Non finisce però qui: “In conseguenza della decisione annunciata farò ricorso davanti al Tribunale arbitrale per lo sport” annuncia il calciatore.

‘Non ho mai preso integratori che violano le normative antidoping’

Pogba ribadisce: “Quando sarò libero da restrizioni legali l’intera storia sarà chiara, non ho mai preso consapevolmente o deliberatamente integratori che violano le normative antidoping. Da atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate, e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato atleti e tifosi di nessuna delle squadre per cui ho giocato o che ho affare”.