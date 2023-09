Doping, cosa rischia Pogba per la positività al testosterone

Il giocatore della Juventus Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone secondo quanto riferito dall’Adnkronos. L’episodio si è verificato in occasione di un controllo effettuato alla prima giornata di campionato il 20 agosto, in occasione di Udinese-Juventus.

Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone al controllo antidoping in Udinese-Juventus

Il trentenne centrocampista francese della Juventus alla Dacia Arena non è sceso in campo ma era in panchina ed è stato sorteggiato per il controllo antidoping. Pogba è stato invece impiegato da Max Allegri nella seconda giornata di campionato, nel match Juventus-Bologna (1-1), quando è entrato in campo al 21′ del secondo tempo e in Empoli-Juventus, nella terza giornata di campionato, entrato in campo al 16′ della ripresa, chiudendo il match con un lieve problema muscolare.

Il francese rischia quattro anni di squalifica, era in trattativa con una squadra saudita

Il giocatore, se confermata dalle controanalisi la positività al testosterone, rischia come pena massima fino a 4 anni di squalifica. La notizia è filtrata mentre filtravano voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita all’Al Hittihad. In un’intervista pubblicata nelle scorse ore da Al Jazeera, Pogba aveva parlato dei problemi affrontati nell’ultima stagione: “Voglio far rimangiare le parole ai critici e dimostrare di non essere debole. Non mi arrenderò mai”.