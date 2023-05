Paul Pogba torna titolare dopo un anno e si fa male: esce in lacrime durante in Juventus-Cremonese

É uscito in campo tra le lacrime durante Juventus-Cremonese. Il centrocampista bianconero, Paul Pogba al 23′ del primo tempo della sfida contro i grigiorossi è uscito dal campo desolato per l’ennesimo stop con Di Maria che ha cercato di consolarlo.

Pogba ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca

Il francese ha accusato un problema muscolare dopo aver calciato il pallone. Il francese non giocava titolare da 390 giorni. Paul Pogba non giocava una partita dal primo minuto dal 16 aprile 2022 (Manchester United-Norwich 3-2, Premier League) mentre in serie A l’ultima volta dal 1′ risale al 14 maggio 2016, Juve-Sampdoria 5-0.

Il fuoriclasse francese puntava a mettere minuti sulle gambe in vista e per la qualificazione della semifinale di ritorno contro il Siviglia.