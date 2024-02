Il Volo a Viva Rai 2 sulle voci di scioglimento: ‘L’atomo è divisibile ma noi no’

Il Volo è stato ospite da Fiorello a Viva Rai2 dopo i rumors dei giorni scorsi in cui si è parlato di una possibile interruzione del rapporto professionale.

Il Volo, dalla discussione in radio alle voci su Piero Barone e Gianluca Ginoble

Dopo lo scambio di battute a Radio Number One. “Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me“ – disse Piero Barone a Gianluca Ginoble.

Barone che, secondo indiscrezioni del settimanale Chi, starebbe prendendo lezioni da solista mentre Ginoble avrebbe tra i progetti futuri iniziare la carriera da attore a Hollywood al fianco della fidanzata Eleonora Venturini Storaro. Ignazio Boschetto invece convolerà a nozze con la fidanzata Michelle Bertolini

Il trio a Viva Rai 2: ‘L’atomo è divisibile ma noi no’

A Viva Rai 2 Il Volo ha allontanato dissapori e le voci relative ad una possibile rottura con una battuta. “L’atomo è divisibile ma noi no”. Mentre sui social del trio emergono indizi che fanno immaginare un prossimo annuncio, Fiorello assicura con ironia “ma certo che smentiamo, loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così”. Poi la loro applaudita esibizione tra un “Grande amore” più o meno sussurrata a via Asiago, una bellissima coreografia su Capolavoro e una rivisitazione de “La Turandot” di Puccini.