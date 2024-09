Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventano genitori, è nata Camilla: ‘Che meraviglia che hai fatto’

Una love story nata durante l’esperienza al GF Vip e suggellata da frutto più dolce dell’amore. Rosalinda Cannavò, alla ribalta televisiva con il nome di Adua Del Vesco, e Andrea Zenga sono diventati genitori di Camilla sabato 7 settembre.

Rosalinda Cannavò è diventata mamma di Camilla, la gioia di Andrea Zenga

Ad annunciarlo la coppia con un video pubblicato sui rispettivi profili social. L’attrice sorride e bacia la mano della neonata mentre il figlio di Walter Zenga le ha dato il benvenuto con una dolce dedica. “Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto”.

Camilla Zenga

Come rimarcato da Andrea Zenga la piccola pesa 3,8 chili di “pura dolcezza”. Nelle Stories ha aggiunto che il parto non è stato semplicissimo: “E’ tutto merito tuo amore mio. Non so come hai fatto a resistere tutte quelle ore… ma guarda che meraviglia che hai fatto. Vi amo”.

Su Stories le prime parole della neo mamma. “Ecco il motivo della nostra assenza. Ho il cuore pieno d’amore. La nostra Camilla, Caterina. Così come la sognavo, grazie per aver scelto noi come tuoi genitori”. Tanti personaggi della tv e dello spettacolo hanno manifestato sui social le loro felicitazioni.