Sabrina Salerno su Instagram: ‘Ho un nodulo maligno al seno’

“Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno“. La showgirl Sabrina Salerno ha rivelato su Instagram di doversi operare per la rimozione di un nodulo maligno al seno, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Sabrina Salerno sarà operata al Ca’ Foncello di Treviso

La show girl ha deciso di raccontare sui social la sua esperienza per rimarcare ulteriormente quanto sia importante la prevenzione per arrivare ad una diagnosi precoce del male. “Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita” – scrive, accompagnando una foto in ospedale con flebo al braccio.

Icona sexy, cantante, artista poliedrica che ha conquistato gli italiani negli anni 80 con il brano Boys tormentone dell’estate ’87 in cui raggiunse i primi posti delle classifiche spagnole, francesi, italiane e svizzere. Con Siamo Donne partecipò al Festival di Sanremo con Jo Squillo nel 1991 per poi essere co-conduttrice di Amadeus nel 2020 . Seguitissima sui social e protagonista di diversi programmi televisivi.