Italia-Germania 1-2: le pagelle degli azzurri tra luci e ombre

Tonali

Nations League: Tonali il migliore, Bastoni il peggiore: ecco le valutazioni della squadra di Spalletti

Azzurri rimontati e sconfitti nei quarti di finale di Nations League a Milano. Ritorno a Dortmund domenica 23 marzo. L’Italia dovrà segnare due reti per qualificarsi alla semifinale di giugno. Con una vittoria di misura si va ai supplementari. Dopo un discreto primo tempo, l’Italia è andata in tilt in avvio di ripresa per poi riemergere dopo il raddoppio tedesco. Luci e ombre tra gli uomini di Spalletti.

Le pagelle degli azzurri

Donnarumma 5.5 – Pronto nel primo tempo sul tiro dalla distanza di Goretzka, ma poco reattivo nelle uscite, soprattutto sul colpo di testa di Kleindienst che riporta in partita la Germania. Poteva fare meglio anche sul raddoppio di Goretzka.

Di Lorenzo 6 – Prestazione ordinata, senza sbavature evidenti. Difensivamente solido, prova qualche sovrapposizione interessante ma senza incidere particolarmente.

Bastoni 5 – Soffre la fisicità di Kleindienst e perde il duello aereo sul gol dell’1-1. Distratto anche sull’inserimento vincente di Goretzka per il raddoppio. Serata negativa.

Calafiori 5.5 – Poco propositivo in fase offensiva e impreciso dietro. Esce nel recupero per un problema fisico, chiudendo nel peggiore dei modi una gara già complicata.

Politano 6.5 – Tra i più vivaci nel primo tempo, confeziona l’assist per Tonali con un’iniziativa sulla fascia destra. Cala nella ripresa e lascia spazio a Bellanova.

dal 19′ st Bellanova 5 – Impatto poco convincente sulla gara. Non riesce a dare velocità e profondità sulla fascia, commettendo anche qualche errore difensivo.

Barella 6 – Parte bene con l’assist che propizia il gol del vantaggio, ma perde progressivamente lucidità. Il pressing tedesco gli complica la vita nella ripresa.

dal 39′ st Frattesi sv – Pochi minuti in campo per lasciare il segno.

Rovella 5.5 – Gestione del pallone timida e soffre la pressione dei centrocampisti tedeschi. Non riesce a dare ritmo e intensità alla manovra.

dal 19′ st Ricci 5.5 – Entra per dare ordine, ma è in ritardo nella marcatura su Goretzka in occasione del 2-1. Anche lui sottotono.

Tonali 7 – Il migliore in campo per l’Italia. Segna il gol dell’illusione con tempismo e intelligenza tattica, prova a trascinare la squadra anche nella ripresa con giocate di qualità. Sforna due assist potenzialmente decisivi, non sfruttati dai compagni.

Udogie 5.5 – Fatica a prendere fiducia e a spingere sulla fascia sinistra. Qualche incertezza in fase difensiva.

Raspadori 5 – Poco incisivo, spreca una buona occasione nella ripresa facendosi ipnotizzare da Baumann. Non riesce a trovare spazi né a creare pericoli concreti.

dal 26′ st Maldini 6 – Entra con determinazione, prova a dare vivacità nel finale, ma il tempo è poco e le idee della squadra confuse. : Baumann si oppone ha una sua conclusione.

Kean 6 – Generoso nel pressing e pericoloso nel primo tempo con una conclusione deviata in angolo dall’estremo difensore della Germania. Vicino al gol nella ripresa, ma manca di precisione nei momenti cruciali.

dal 39′ st Lucca sv – Troppo pochi minuti per incidere.

Allenatore: Spalletti 5.5 – L’approccio iniziale sembra funzionare, ma la squadra si spegne nella ripresa. Le sostituzioni non portano i risultati sperati, e la gestione difensiva sui calci piazzati si rivela disastrosa. Ora servirà un’impresa per proseguire nel cammino in Nations League.