Sanremo 2024, Amadeus alza la voce dopo i fischi alla classifica generale: ‘Chiedo rispetto’

Amadeus è intervenuto durante i fischi che hanno seguito la lettura della classifica provvisoria dopo le prima quattro serate.

Sanremo 2024, Amadeus interviene dopo i fischi alla classifica generale

Dopo aver alzato la voce per zittire il pubblico che è tornato a fischiare e rumoreggiare come dopo la vittoria di Geolier nella serata dei duetti, ha detto: “É giusto: è come essere allo stadio, ci sono i gruppi, i fan ed è giusto che sia così. Ci sta il disappunto, ma vi chiedo il rispetto per tutti i cantanti in gara”. La serata si era aperta con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della banda dell’Esercito.

In testa Geolier su Angelina Mango e Annalisa

La classifica generale provvisoria dopo quattro sere è la seguente: Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Irama, Mahmood, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Diodato, Alfa, Il Volo, Emma, ​​Gazzelle, Fiorella Mannoia, The Kolors, Il Tre, Santi Francesi, Mr.Rain, Negramaro , Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, BigMama, Rose Villain, Clara, Maninni, Renga Nek, BNKR44, La Sad, Fred De Palma, Sangiovanni. Il vincitore sarà decretato dal televoto.