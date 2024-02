Sanremo 2024, Amadeus su Geolier: ‘Mi ha fatto male vedere le persone andare via’

Anche lui è rimasto interdetto in diretta davanti ai fischi dell’Ariston a Geolier dopo aver annunciato il suo trionfo a Sanremo 2024 nella gara delle cover. In conferenza stampa Amadeus è tornato sul momento di dissenso che ha scatenato una ridda di polemiche.

Amadeus sui fischi di Geolier: ‘Il disappunto ci sta, ma i fischi nei confronti di un ragazzo che ora ricorderà quel momento no’

“Mi è dispiaciuto sentire i fischi, a me dispiace sempre sentire fischiare un artista. Geolier è un ragazzo, se è risultato primo vuol dire che è stato il più votato. Il disappunto ci sta, i fischi nei confronti di un ragazzo di poco più di 20 anni che ha vinto e ricorderà quel momento, no” – ha detto Amadeus commentando il disappunto del pubblico dell’Ariston che ha contestato il primo posto di Geolier accompagnato sul palco da Luchè, Guè e Gigi D’Alessio.

“Mi ha fatto male vedere le persone andar via. A me non piace nemmeno quando i tifosi vanno via prima del fischio finale di una partita già persa. Per me è una forma di rispetto” – ha affermato il direttore artistico e conduttore del Festival. ” Geolier è un professionista, ha cantato. Dopo non ho avuto occasione di parlargli” – ha aggiunto Amadeus.

‘Nelle disgrazie e nei festeggiamenti l’Italia si unisce, quando si toccano certe note ci mettiamo l’uno contro l’altro’

Sui commenti degli hater anche sull’ account Sanremo Rai, ha ammesso: “La situazione non è bella. Nella mia vita non leggo mai un commento: quando posto una foto so che ci sono i complimenti e gli insulti. Adesso c’è la fazione pro e contro Napoli. Poi chiunque vinca stasera io credo che l’avrà meritato” – ha aggiunto il direttore artistico di Sanremo 2024.

“Credo che noi siamo un paese fortemente unito con una velocità incredibile a disunirsi. Nelle disgrazie e nei festeggiamenti l’Italia si unisce, quando si toccano certe note ci mettiamo velocemente l’uno contro l’altro. La musica è di tutti, molti di quelli che hanno contestato Geolier avranno un figlio e un nipote che ha scaricato e ascolta i suoi brani”.