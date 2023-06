Semifinale Isola dei Famosi, la decisione di Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi ha rivoluzionato i palinsesti delle reti televisive con Mediaset e Rai che hanno rivisto totalmente la programmazione di lunedì 12 giugno. In prima serata andrà in onda uno speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. No Stop dedicata al fondatore su Canale 5.

Rinviata la semifinale de L’Isola dei Famosi: palinsesti rivoluzionati dopo la morte di Silvio Berlusconi

Si andrà avanti fino a tarda sera con l’unico stop per il preserale (Caduta Libera) per poi dare spazio ad un lungo speciale dopo il Tg5. Salta l’appuntamento con la semifinale de L’Isola dei Famosi che sarà recuperata probabilmente tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno.

Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie.