Palinsesti Mediaset: Temptation winter e speciale Karaoke: tutte le novità, la decisione su Ilary Blasi

Sono stati ufficializzati i palinsesti Mediaset per la stagione 2023/24 tra sorprese, conferme e nuovi volti. Un “fil rouge” che caratterizzerà tutte le reti del Biscione.

Canale 5, Myrta Merlino condurrà Pomeriggio 5: ‘Un giornalismo popolare e di qualità’

Canale 5. Myrta Merlino prenderà il posto di Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5. “Myrta Merlino è l’altra importante novità di Canale 5 nel pomeriggio per un giornalismo popolare di qualità” – ha riferito Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione. “Avremo sempre più una linea giornalistica, di attualità”. Il talk show pomeridiano non cambierà nome.

Altra new entry è Luciana Littizzetto, che dopo l’addio alla Rai, arriverà a Tu si que vales. “E’ stata una scelta fatta insieme a Maria De Filippi” spiega Pier Silvio Berlusconi. “ne siamo contenti, è una comica con una verve forte e legata all’attualità. Rafforzerà un programma bello forte”. Raddoppia Temptation Island che oltre alla versione estiva andrà in onda dopo Natale, ci sarà Temptation winter. Altro punto di forza sarà Ciao Darwin. Da gennaio tornerà C’è posta per te mentre in primavera il prime time del sabato toccherà ad Amici.

Pier Silvio: ‘Luciana Littizzetto a Tu si que vales? Rafforzerà un programma bello e forte’, GF senza etichette

Il Grande Fratello è confermato ma non sara’ “vip” o con altre sigle “si torna alle storie dei concorrenti senza certi eccessi” – ha precisato Piersilvio Berlusconi. Confermata L’Isola dei famosi con Ilary Blasi alla conduzione (“Soddisfatti di lei), Zelig. “e maggiori inchieste e attualità”. Nuovi impegni per Gerry Scotti. Il primo è la conduzione di ‘Io Canto Generation’, versione evoluta di ‘Io Canto’. “Qualcosa di nuovo, stiamo facendo un casting di ottimo livello”.

Il conduttore sarà poi al timone di una nuova edizione de ‘La Ruota della fortuna‘ prevista tra autunno e primavera. Canale 5 trasmetterà in esclusiva uno speciale tratto televisivo dallo spettacolo teatrale di Checco Zalone, Amore + Iva.

La Ruota della fortuna e Io canto generation per Gerry Scotti, Ilary Blasi confermata a L’Isola dei Famosi

Ci sarà spazio anche per una serata speciale dedicata a quel Karaoke che negli anni 90 spopolò tra i giovani di tutta Italia. “Sarà una serata speciale dall‘Arena di Verona” – ha riferito Pier Silvio Berlusconi precisando che Fiorello è uno dei personaggi che vorrebbe strappare alla concorrenza. Previsti anche Michelle Impossibile con Hunziker e Felicissima Sera, con Pio e Amedeo. Il Volo sarà protagonista di tre show e del concerto di Natale 2024 e poi speciali con Elisa a Natale 2023, Max Pezzali e Orietta Berti.

Palinsesti Italia 1. Enrico Papi sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di Italia 1. Il conduttore sarà alla guida di due programmi. di cui uno sarà un gioco musicale, come annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Torna il reality ‘La Talpa’, in primavera. Ancora da definire il conduttore.

Italia 1: Papi protagonista con due programmi, Veronica Gentili a Le Iene, torna La Talpa, tante conferme a Rete 4

Confermate Le Iene che avrà una nuova conduttrice, Veronica Gentili, in arrivo da Rete 4. La giornalista sostituisce Belen Rodriguez che esce definitivamente di scena dai palinsesti Mediaset. In palinsesto anche ‘Inside‘, ‘Freedom‘, ‘La pupa e il secchione‘, gli speciali comici di ‘Italia1 on Stage’ con protagonisti, tra gli altri, Mago Forest, Roberto Lipari e Max Angioni.

Palinsesti Rete 4. Con Bianca Berlinguer in onda il martedì, confermati tutti gli approfondimenti di Rete 4, Quarta Repubblica con Nicola Porro, Fuori dal Coro con Mario Giordano (che potrebbe spostarsi al mercoledì).

Paolo Del Debbio sarà al timone di Dritto e Rovescio con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca. Il venerdì torna Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi che raddoppieranno gli impegni con Verità nascoste. A Stasera Italia staffetta tra Berlinguer e Porro (con Augusto Minzolini nel weekend). Barbara Palombelli resterà alla guida di Forum sia su Canale 5 sia su Rete4.